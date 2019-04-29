Кубок Стэнли. "Колорадо" сравнял счет в серии с "Сан-Хосе"

Программа очередного игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги завершилась матчем в Сан-Хосе, где местные "Шаркс" потерпели поражение от "Колоррадо Эвеланш". Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу "эвс".

В составе "акул" результативным хет-триком отметился защитник команды Брент Бернс, записавший на свой счет две шайбы и одну голевую передачу в моменте с голом Эвандера Кейна.

Однако усилий Бернса не хватило для достижения победы – игроки "Колорадо" забросили больше. Авторами результативных бросков стали Габриэль Ландеског, Тайсон Бэрри, Мэттью Ньето, а победный удар нанес Натан Маккиннон.

Благодаря этой победе "Эвеланш" сравняли счет в серии (1:1) и теперь переезжают на свою площадку в приподнятом настроении. Третий матч противостояния состоится 1 мая.