Ибрагимович принес седьмую победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в MLS

В регулярном чемпионате Главной футбольной лиги США состоялся матч между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Реал Солт-Лейк". Поединок завершился победой галактической команды со счетом 2:1.

Главные героем встречи стал шведский нападающий команды из Калифорнии Златан Ибрагимович. На 78-й минуте матча швед удачно подставил ногу после прострела с фланга и забил победный гол своей команды. Помимо него за "Гэлакси" забил Уриэль Антуна. У клуба из Солт-Лейк-Сити забивал Донни Тоя.

You don't want to upset the Lion. 🦁



Zlatan makes it 2-1! #LAvRSL https://t.co/lLl7fh68Fk — Major League Soccer (@MLS) 29 апреля 2019 г.

Для Ибрагимовича этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне. После этого матча "Лос-Анджелес" продолжает занимать вторую строчку в таблице Западной конференции MLS, набрав 22 очка. "Реал" же с 10 баллами располагается на седьмой позиции.