Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Сайт Вести.Ru представляет подборку интересных спектаклей и концертов в московских театрах.

Театр Et Cetera

3 мая

Спектакль "Пожары" (16+)

Канадский режиссер ливанского происхождения Важди Муавад представляет свою пьесу "Пожары", восторженно встреченную критикой и отмеченную множеством наград, в том числе ежегодной премией критиков Монреаля (2004) и Премией франкоязычных стран (2004). Пьеса прошла с аншлагами во Франции и в Канаде. Кроме того спектакль стал лауреатом премии "Гвоздь сезона" в 2007 году.

"Пожары" — это запутанный детектив и одновременно современная притча, в которой слышны мотивы эдиповой трагедии. Это три истории, сложенные в одну: истории любви, ненависти и примирения. Это три пути, охваченные пламенем... Французский критик Катрин Ришон назвала "Пожары" поездом, летящим на скорости 300 км в час. Если в него сел, то уже не выскочить: вместе с героями ты преодолеешь весь этот страшный путь от начала до конца, перемещаясь из одного места в другое, из настоящего в прошлое, из зоны молчания на территорию горьких признаний.

"Нет ничего прекраснее, чем быть вместе", — говорит главная героиня пьесы Науаль. Когда ее дети, исполняя посмертную волю матери, вернутся в ее прошлое, когда они узнают своего отца и своего брата, когда найдут свои истоки и смысл своего существования, только тогда они обретут счастье быть вместе.

Московский драматический театр им. Пушкина

7 и 8 мая

Спектакль "Влюбленный Шекспир"

Впервые в России на сцене Театра им. Пушкина премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир". Остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию "Ромео и Джульетта". Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы — Евгения Писарева.

Театральная фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой закулисья "елизаветинской" Англии, со множеством запоминающихся героев и неожиданными поворотами сюжета в наше время цинизма и разобщенности призвана объединить зрителей на территории искренних эмоций и подлинной поэзии.

В свое время фильм "Влюбленный Шекспир" взял семь "Оскаров" и был номинирован на соискание 120 международных наград и премий. Теперь зрители увидят еще одно по-настоящему яркое зрелище, не только музыкальное и пластичное, но еще и невероятно нарядное — костюмы шили с соблюдением всех правил средневековой моды. В роли шекспировской музы — Таисия Вилкова, молодого Уильяма играют Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин.

Театр "Школа современной пьесы"

9-15 мая

Фестиваль Булата Окуджавы "И друзей созову…"

Поэт, композитор, певец, писатель... Великий бард поколения шестидесятников, создавший культовый миф об Арбате. Поколения сменяли друг друга, но пропетые Окуджавой стихи не стареют, не уходят в прошлое, а продолжают звучать, как некие условные коды, по которым интеллигенция всех времен выделяет себе подобных из толпы.

Не удивительно ли, что поэт, написавший о войне так лирично и так непарадно, родился именно в День Победы? 9 мая 2019 года исполнится 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича. По инициативе "Школы современной пьесы" этот день отмечается традиционным фестивалем "И друзей созову…". Откроют его молодые барды, известные и начинающие исполнители авторской песни, поэты днем 9 мая во внутреннем дворике театра. Вход свободный.

С 10 мая в залах "Зимний сад" и "Эрмитаж" состоятся сольные концерты выдающихся певцов и поэтов: 10 мая — "Вечер Юлия Кима", 11 мая — "Вечер Елены Камбуровой", 13 мая — "Вечер Алексея Кортнева", 15 мая — "Вечер Андрея Макаревича".

Проект ГМКЦ "Интеграция" "Концерты в темноте"

15 мая

Концерт "Дудук в темноте"

"Концерты в темноте" — проект нового формата, где можно услышать музыку абсолютно по-новому. Все концерты проходят в абсолютной темноте, где никто и ничто не отвлекает, поэтому музыка играет всеми красками звуков, а декорации дорисовывает воображение.

15 мая зрители смогут услышать создававшуюся веками музыку души на дудуке и старинные легенды Кавказа. Выступают музыканты проекта DUDUKIST: Гегам Оганян (дудук), Генри Гукасян (дхол) и Сашик Котанджян (аккордеон).

Театр им. Вл. Маяковского

21 и 22 мая

Премьера спектакля "Московский хор" (16+)

Людмила Петрушевская, без сомнения, ключевая фигура современной российской словесности, а "Московский хор" — одна из самых масштабных пьес автора. В центре внимания три поколения одной некогда большой, дружной и счастливой семьи. Множество судеб, которые сливаются в многоголосие, в хор людей, которые слишком много пережили и теперь стараются начать жить заново.

Режиссер Никита Кобелев и художник Моника Пормале выстраивают особенное пространство, размещая зрителей на сцене, а действие спектакля перемещая в исторический зал Театра Маяковского, стены и кресла которого хранят память этого места и тех людей, которые сюда приходили.

"Мне кажется, это очень важная пьеса, одна из немногих, которая глобально и сложно осмысляет, что случилось с советским человеком. И в то же время эта пьеса о самых главных вещах — о семье, о маме, о памяти, о тех, кого уже нет, об искусстве", — говорит о спектакле режиссер Никита Кобелев.

В спектакле "Московский хор" заняты ведущие артисты Театра Маяковского. Двух главных героинь играют народная артистка России Евгения Симонова ("Золотая маска – 2017" в номинации "Лучшая женская роль") и заслуженная артистка России Татьяна Орлова. Главную мужскую роль исполняет популярный артист театра и кино Михаил Евланов — работа в спектакле "Московский хор" станет возвращением артиста на театральную сцену после 14 лет перерыва и работы в кино.

Театр "Школа современной пьесы"

27 мая

Премьера спектакля "Высокая вода венецианцев" (16+)

Повесть известной современной писательницы Дины Рубиной "Высокая вода венецианцев" в руках молодого талантливого режиссера Дениса Азарова превратилась в драматический музыкальный спектакль. Под музыку Баха, Скарлатти, Листа, Мендельсона в блистательном исполнении известной пианистки Басинии Шульман монологи героев, которых играют Сати Спивакова и Владимир Кошевой, заставляют задуматься о ценности человеческих отношений, о том, что жизнь надо сознавать в каждый ее миг, ибо никогда не будет "потом".

Героиня музыкальной драмы, услышав страшный диагноз, на три дня отправляется в Венецию. Ее окружают воспоминания, словно калейдоскоп, мигающие в сознании. Мистическая двойственность зеркальных отражений, завораживающая красота венецианских пейзажей властно уносят в мир, параллельный нашему, где прошлое созвучно настоящему, образы-воспоминания ярко оживают в памяти героини, а сумрачные "высокие воды" Венеции погружают в философское настроение.

"Высокая вода венецианцев" заставляет задуматься о многом. О смерти и о том, как ведет себя человек в момент, когда понимает, что находится в последнем пункте своей жизни. О внутренних скелетах в шкафу, секретах и проблемах, которые будут мучить нас до тех пор, пока мы не проговорим их самим себе, не осознаем", — говорит режиссер Денис Азаров.

"Это насквозь музыкальный спектакль. Музыка звучит очень органично и завораживает: текст переходит в музыкальные фразы, музыка спрашивает, музыка возражает… В этом — главная удача постановки", — добавляет Дина Рубина.

Российский академический молодежный театр (РАМТ)

28 мая

Премьера спектакля "Манюня" (12+)

В рамках проекта "Большая сцена — детям" Российский академический молодежный театр (РАМТ) представляет спектакль "Манюня" — постановку для всей семьи по книгам одной из самых популярных современных российских писательниц, лауреата литературной премии "Ясная поляна" Наринэ Абгарян.

"Манюня" — светлая, пропитанная солнцем, потрясающе смешная и лиричная история о детстве, о двух девочках-подружках Наринэ и Манюне, постоянно попадающих в курьезные ситуации, грозной Ба, геройской Каринке, машине по имени Васидис и прочих жителях южного городка Берде.

В спектакле заняты лучшие силы РАМТовской труппы: озорных и непоседливых девчонок играют Анна Ковалева и Анна Дворжецкая, в роли колоритной Ба — заслуженная артистка России Нина Дворжецкая. Режиссер спектакля — Рузанна Мовсеян.