Джакарта больше не столица Индонезии

Крупнейший город Индонезии — Джакарта — будет лишен столичного статуса. Соответствующее решение приняли власти страны. Куда будет перенесена столица, пока не сообщается, передает агентство Киодо.

Джакарта расположена на северо-западном побережье острова Ява. В городе проживают более 9 миллионов человек. Через Джакарту протекает около 13 рек. В сочетании с низким рельефом местности это делает город уязвимым для наводнений, вызванных подъемом рек в сезон дождей и высокими приливами на море. По данным национальных СМИ, свыше половины территории столицы лежит ниже уровня моря, поэтому в сезон дождей многие районы Джакарты оказываются затопленными.

В частности, во время сильнейшего наводнения в 2007 году около 70% от общей площади Джакарты было затоплено, в некоторых районах города вода поднималась до 3-4 метров. Тогда погибли не менее 85 человек, а около 350 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.