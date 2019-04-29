Пять хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира

Национальная сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в словацкой Братиславе с 10 по 26 мая. В понедельник, 29 апреля, команда провела тренировку на базе в Новогорске.

Во вторник, 30 апреля к команде присоединятся хоккеисты "Вашингтона" защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. А в понедельник национальная команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

Белые: Сергачев – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

Синие: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

Красные: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

Зеленые: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.

Также стало известно, что расположение сборной покинули пять человек: "Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, – сообщает пресс-служба ФХР. – Желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем".

Напомним, с 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.