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29 апреля 201915:15

Никиту Задорова могут дисквалифицировать на один или три матча

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров может быть наказан за слишком жесткий силовой прием, который он применил против игрока "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Майера. Соперник после толчка мог получить серьезную травму.

Задоров стал одним из соавторов победы "лавин" над "акулами" во втором матче серии плей-офф (4:3), привычно разрушая атаки соперника. Однако многие эксперты считают, что российский оборонец был слишком активен на поприще запугивания игроков "Сан-Хосе". От него досталось и лидеру Эвендеру Кейну, и Майеру, и еще нескольким игрокам.

За атаку швейцарца Майера Задоров получил 2 минуты штрафа, но может оказаться вне скамейки запасных на следующем матче из-за того, что судейский комитет НХЛ дисквалифицирует его, сообщает Sport24. Стандартная процедура предусматривает один матч "вне игры", но Задорову могут дать и трехматчевую дисквалификацию.

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