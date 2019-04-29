Пьяные браконьеры избили мешавшего им стрелять по уткам полицейского

Семеро охотников из Красноярского края рискуют оказаться за решеткой за нападение на сотрудника полиции, который поймал их на месте стрельбы по уткам, сообщили в региональном управлении МВД. Противостояние получилось ожесточенным, так что на место даже пришлось вызывать подкрепление.

Все дело в том, что мужчины поторопились расчехлить ружья — сезон охоты на водоплавающих открывается только 4 мая. Их добычей в районе села Ильинка Назаровского района стали восемь уток, но и их потребовали сдать появившиеся стражи порядка. Браконьеры изрядно выпили, так что обращение служителей закона восприняли как оскорбительный ультиматум.

В адрес полицейских посыпались оскорбления, а затем одного из них избили. Его напарник произвел предупредительный выстрел и вызвал по рации подкрепление, после чего любителей незаконной охоты доставили в отдел.

Протрезвевшим мужчинам грозит наказание не только за нарушение сроков охоты, но и за неповиновение правоохранителям.