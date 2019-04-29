ЦИК запретил Пучдемону баллотироваться в Европарламент

Карлес Пучдемон не сможет участвовать в выборах в Европарламент. Центральная избирательная комиссия Испании отвергла его кандидатуру. Также из списка исключили двух соратников каталонского политика: Тони Комино и Клару Понсати. Все они представляли Lliures de Europa, или "Свободную Европу", сообщает агентство РИА Новости.

Жалобы на Пучдемона подали "Народная Партия" и партия "Граждане". Последние уверены, что люди, которые находятся за пределами страны, не могут исполнять обязанности депутатов Европарламента.

Напомним, Карлес Пучдемон возглавлял Каталонию до 2017 года. Он провел референдум о независимости от Испании. Эту идею поддержали 90% жителей региона. После чего политика обвинили в мятеже и коррупции. Генеральный прокурор Испании потребовал ареста Пучдемона, однако он успел уехать в Брюссель.