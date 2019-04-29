Финишная арка едва не придавила организатора "Волгоградского марафона"

Порыв ветра опрокинул металлическую конструкцию, установленную на финише ежегодно проходящего "Волгоградского марафона". Обошлось без пострадавших, хотя сооружение едва не придавило участвовавшего в забеге организатора марафона Дмитрия Чиркова и его сына в инвалидной коляске.

На кадрах видно, как рабочие поднимают фермы, чтобы последние участники забега могли финишировать. После этого Чирков заявил, что конструкция обрушилась уже в момент демонтажа, хотя запись свидетельствует, что сотрудники не ожидали такого поворота.

Опрошенные изданием "СоцИнформБюро" эксперты обратили внимание на финишную ленту, которая сыграла роль паруса — порыв ветра натянул баннер, а тот потянул за собой шаткую конструкцию, при монтаже которой, судя по всему, были допущены нарушения, а сама она фактически не была закреплена на земле.