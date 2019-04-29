В России открылся пункт приема заявлений от донбассцев на получение гражданства РФ
Первый пункт приема заявлений на получение российского гражданства для жителей Луганска уже открылся в Ростовской области. Максимально близко к границе — в городе Новошахтинск. Пока он работает в тестовом режиме. Такое же отделение откроют для жителей Донецка, но уже территориально ближе к ним.
"В этом помещении осуществляется дактилоскопическая регистрация, в этих двух помещениях ведется прием документов и работа с базами данных", — пояснил Александр Савросов, сотрудник ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Новое отделение миграционной службы работает в тестовом режиме, но первые заявления на получение российского гражданства от жителей Луганской народной республики уже приняты.
"Сотрудник проверяет комплектность пакета документов, правильность его заполнения, после чего делается отметка в реестре о том, что пакет документов принят", — рассказал Кирилл Адзинов, представитель ГУВД по вопросам миграции МВД РФ.
И этот пакет стал тоньше. Из процедуры исключены промежуточные этапы -необходимость долгого проживания на территории России, получения вида на жительство, разрешения на временное проживание и прочее. Сразу можно обратиться и за получением загранпаспорта. Сократился срок рассмотрения заявлений. Был от полугода, стал до трех месяцев.
"Прежде всего это сотрудники правоохранительных органов, народной милиции, госслужащие, которых Украина преследует за их работу. Плюс молодежь естественно", — говорит Инна Луговская, заместитель начальника управления миграционной службы ЛНР.
Первый этап — оформление заявлений, оплата госпошлины, предоставление фотографии, ксерокопии — все происходит по месту жительства. Людям не нужно лишний раз ехать в Россию, пересекать границу. Это сделают за них официальные уполномоченные.
"Я видел лично, видел очереди в места, где подают документы на получение русских паспортов. Также выросли в разы выросли очереди для получения паспортов граждан Луганской народной республики, которая также является одним из оснований для получения паспорта РФ", — отметил Леонид Пасечник, глава ЛНР.
В миграционные службы народных республик уже обратились сотни человек, хотя со дня выхода указа президента России не прошло и недели.
"Мы надеемся, что представители нашей власти хорошо, продуктивно и мобильно сработают для того, чтобы механизм был отточен", — рассказала Ольга Герман, жительница Луганска.
Расстояние от Луганска до Новошахтинска — через пограничное КПП — чуть больше ста километров. Это гораздо ближе, чем до областного центра, Ростова-на-Дону. В случае получения положительного ответа, за паспортами граждане будут приезжать уже лично.
В этой комнате сейчас идет прием документов. Не случайно здесь находятся герб и флаг Российской Федерации. Потому что именно здесь новые граждане будут приносить присягу.
Почти все готово к приему документов и в Донецкой народной республике.
"Откроется прием документов в аппарате миграционной службы, а 7 мая уже консультативный прием будет вестись во всех 33 подразделениях миграционной службы", — рассказал Денис Пушилин, глава ДВР.
Выдавать новые паспорта гражданам ДНР будут также в Ростовской области. Отделение миграционной службы откроется в Неклиновском районе уже завтра.
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