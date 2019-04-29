В Варшаве музей убрал из экспозиции фото с девушкой, поедающей банан

Представители Варшавского Национального музея изъяли из экспозиции польской художницы Наталии Лях-Ляхович фото, на котором девушка ест банан. Такого было требование министерства культуры Польши, утверждают сотрудники выставки. Интернет ответил гневным флешмобом, сообщает Wyborcza.

Пользователи соцсетей запустили онлайн-акцию против цензуры. Люди начали публиковать собственные снимки с бананами. В провокационной акции, среди прочих, участвовали дети и домашние животные.

Вскоре после старта акции польские власти опровергли информацию о вмешательстве в программу выставки.