Ученые выяснили, что оптимизм приходит с возрастом

Представители Калифорнийского университета в Дейвисе провели исследование, в ходе которого выяснили, что оптимизм приходит с возрастом. В исследовании участвовали 1169 граждан Мексики в возрасте от 26 лет до 71 года. У каждого участника опроса были дети.

Проект длился 7 лет. В течение этого времени испытуемые участвовали в опросах, в ходе которых им нужно было оценить свой уровень оптимизма, а также сообщать о происходивших с ними позитивных и негативных событиях.

Выяснилось, что в период с 26 до 55 лет уровень оптимизма участников опроса рос, а затем начинал снижаться.

Скачки позитивного взгляда на мир были связаны с положительными событиями (повышением зарплаты или защитой диплома). Интересно, что разочарования в конечном итоге не помешали испытуемым сохранять жизнерадостность.