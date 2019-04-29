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29 апреля 201923:40

Хоккеист СКА Прохоркин продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе"

Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Олимпийский чемпион 2018 года Николай Прохоркин в следующем сезоне собирается выступать за клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз". Экс-нападающий санкт-петербургского СКА заявил, что подписал с "королями" однолетний контракт.

"Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с "Лос-Анджелесом", – приводит слова Прохоркина РИА Новости.

Контракт хоккеиста с питерским клубом истекает 30 апреля 2019 года. В нынешнем сезоне Прохоркин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 41 (20 шайб + 21 передача) очко в 41 игре. В плей-офф 25-летний форвард провел 11 матчей, занеся в свой актив 6 (2+4) результативных баллов.

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