"Сонный Джо" Байден обещает вернуть демократам Белый дом

Бывший вице-президент США Джо Байден выступил перед своими сторонниками впервые с тех пор, как решился участвовать в президентской гонке. Встреча прошла в Пенсильвании.

Политик заявил: именно этот штат даст демократам шанс вернуть себе Белый дом. Байден пообещал, что в случае победы увеличит размер минимальной заработной платы, поможет профсоюзам и восстановит средний класс в стране, сообщает "Россия 24".

Не поскупился на критику в адрес нынешнего главы Белого дома. В частности, упрекнул Трампа, что при нем произошла недавняя атака в синагоге в Калифорнии.

Трамп в свою очередь назвал 76-летнего Байдена "сонным Джо" и саркастически пожелал успеха.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года.