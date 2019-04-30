Тренер "Аякса" Эрик тен Хаг: у нас хорошие шансы пройти "Тоттенхэм"

Главный тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэм Хотспур" поделился ожиданиями от предстоящей игры. По мнению наставника амстердамского клуба, его футболисты имеют хорошие шансы пробиться в следующий раунд турнира.

"В начале сезоне никто не мог предсказать, что голландская команда выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Но теперь мы хотим большего. Думаю, у нас хорошие шансы пройти дальше. Я верю в своих футболистов и в план, который мы разработали на игру с соперником", – цитирует Эрика тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первая игра между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" пройдет 30 апреля на поле "шпор". Матч начнется в 22:00 по московскому времени.