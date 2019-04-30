Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве сыграл вничью с казанским "Рубином" – 1:1. Бывший нападающий "красно-белых" Роман Павлюченко раскритиковал футболистов московской команды.

"Больно смотреть на "Спартак". Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом, – заявил Павлюченко, слова которого приводит Sport24.ru. – Тут дело не в тренере, а в составе. Половина футболистов, которые есть в "Спартаке", не соответствует уровню команды".

Павлюченко сообщил, что московская команда каждый год должна претендовать на титул, а также поддержал наставника "красно-белых" Олега Кононова: "тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами "Спартак" не может решать большие задачи".