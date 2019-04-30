Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 апреля 201909:20

Роман Павлюченко: половина футболистов в "Спартаке" не соответствует уровню команды

Валерий Шарифулин/ТАСС

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве сыграл вничью с казанским "Рубином" – 1:1. Бывший нападающий "красно-белых" Роман Павлюченко раскритиковал футболистов московской команды.

"Больно смотреть на "Спартак". Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом, – заявил Павлюченко, слова которого приводит Sport24.ru. – Тут дело не в тренере, а в составе. Половина футболистов, которые есть в "Спартаке", не соответствует уровню команды".

Павлюченко сообщил, что московская команда каждый год должна претендовать на титул, а также поддержал наставника "красно-белых" Олега Кононова: "тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами "Спартак" не может решать большие задачи".

Сейчас

06:27

"При странных обстоятельствах" скончались два члена экипажа электрохода "Василий Головнин"

04:37

ДТП в Орловской области: 21 пострадавший

01:27

Император уходит, да здравствует император: в Японии закончилось правление Акихито

23:47

Вместо песен постреляли: в московском караоке произошла драка со стрельбой

18:06

Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

17:58

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

17:56

В Подмосковье задержаны семеро игиловцев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

От "Установления мира" к "Прекрасной гармонии": японский император отрекается в пользу сына

От "Установления мира" к "Прекрасной гармонии": японский император отрекается в пользу сына

54 минуты назад
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

1 час назад
Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Михаил Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

1 час назад
Против компании Boeing подали новые иски

Против компании Boeing подали новые иски

3 часа назад
Адвокат Ассанжа обвинил власти Эквадора в шпионаже

Адвокат Ассанжа обвинил власти Эквадора в шпионаже

1 час назад
ДТП с автобусом под Орлом: три украинца попали в больницу

ДТП с автобусом под Орлом: три украинца попали в больницу

4 часа назад
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

47 минут назад
8 рисков для туристов на отдыхе

8 рисков для туристов на отдыхе

2 часа назад
"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

2 часа назад
Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

6 часов назад
Боксер Миллер дисквалифицирован на полгода за применение допинга

Боксер Миллер дисквалифицирован на полгода за применение допинга

7 часов назад
В России может появиться "список Бутиной"

В России может появиться "список Бутиной"

6 часов назад
Рубль в мае: не стоит ждать от российской валюты повтора апрельского ралли

Рубль в мае: не стоит ждать от российской валюты повтора апрельского ралли

3 часа назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

17 часов назад
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

19 часов назад
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

19 часов назад
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

Глава Xiaomi проспорил миллиард юаней

50 минут назад
"Отпустите, я хочу в НАТО": советник Зеленского произнес пламенную речь

"Отпустите, я хочу в НАТО": советник Зеленского произнес пламенную речь

2 часа назад
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

3 часа назад
В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной

В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной

4 часа назад
"Братство": Павел Лунгин представил новый фильм об Афганской войне

"Братство": Павел Лунгин представил новый фильм об Афганской войне

5 часов назад
Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

7 часов назад
Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек

Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек

7 часов назад
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

8 часов назад
Курбан Бердыев: играть против "Спартака" стало легче

Курбан Бердыев: играть против "Спартака" стало легче

8 часов назад
Польша заявляет о возможном увеличении американской группировки в стране

Польша заявляет о возможном увеличении американской группировки в стране

9 часов назад
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

9 часов назад
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

10 часов назад
Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul

Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul

11 часов назад
Мастера своего дела. В Кремле вручили золотые звезды Героев Труда

Мастера своего дела. В Кремле вручили золотые звезды Героев Труда

13 часов назад
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

13 часов назад
В Германии с Лободы требуют по суду десятки миллионов за срыв концертов

В Германии с Лободы требуют по суду десятки миллионов за срыв концертов

15 часов назад
Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

16 часов назад
Секретные материалы: как и для кого реставрируется гробница Александра Невского

Секретные материалы: как и для кого реставрируется гробница Александра Невского

19 часов назад
Opel в России начал формировать дилерскую сеть

Opel в России начал формировать дилерскую сеть

19 часов назад
В Chrome нашли уязвимость, позволяющую красть персональные данные пользователей

В Chrome нашли уязвимость, позволяющую красть персональные данные пользователей

20 часов назад
ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей

ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей

20 часов назад
Инженеры создают максимально реалистичную космическую базу на Земле

Инженеры создают максимально реалистичную космическую базу на Земле

20 часов назад
В Воркуте из забитой канализации достали простыню

В Воркуте из забитой канализации достали простыню

21 час назад
Восстанавливать кости после перелома будут уколами

Восстанавливать кости после перелома будут уколами

21 час назад
8 главных причин войны

8 главных причин войны

21 час назад
Судебные приставы спели для должников

Судебные приставы спели для должников

22 часа назад
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

22 часа назад
Россиянам дали возможность превратить iPhone в "двухсимочные"

Россиянам дали возможность превратить iPhone в "двухсимочные"

22 часа назад
Во сколько обойдется аренда домика на российских курортах на майские

Во сколько обойдется аренда домика на российских курортах на майские

23 часа назад
Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

29.04.2019 09:27
Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

29.04.2019 04:42
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

23 часа назад