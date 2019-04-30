Мощный пожар охватил половину рынка в Пятигорске

В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли на видео полыхающие постройки.

"Целый ряд горит. Жар за 20 метров чувствуется", — отметил один из местных жителей.

Огонь, по предварительным данным, вспыхнул в магазине по продаже машинного масла, после чего перебросился на соседние палатки. Над городом вырос черный столб дыма.

На место прибыли несколько пожарных расчетов и медики, информации о пострадавших не поступало.