На мусоросжигательном заводе в Москве чуть не сожгли 14 гранат

Во вторник на территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы обнаружено четырнадцать гранат для подствольного гранатомета, передает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб столицы, пока не ясно, как гранаты оказались в контейнере на территории мусоросжигательного завода на улице Пехорская.

На месте обнаружения опасной находки работают саперы.