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30 апреля 201913:23

В торговом центре в Подмосковье обрушился потолок

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Подвесной потолок и удерживавшие его конструкции обрушились в торговом центре "Парк Плаза" в подмосковной Электростали. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

 

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля, когда в расположенном в центре города ТЦ не было посетителей. На кадрах видно, что подвесной потолок рухнул в коридоре и над ведущим на второй этаж эскалатором. Очевидцы сравнили произошедшее с последствиями теракта.

ТЦ был закрыт на несколько часов. О причинах ЧП ничего не сообщается.

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