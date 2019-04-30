В торговом центре в Подмосковье обрушился потолок

Подвесной потолок и удерживавшие его конструкции обрушились в торговом центре "Парк Плаза" в подмосковной Электростали. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля, когда в расположенном в центре города ТЦ не было посетителей. На кадрах видно, что подвесной потолок рухнул в коридоре и над ведущим на второй этаж эскалатором. Очевидцы сравнили произошедшее с последствиями теракта.

ТЦ был закрыт на несколько часов. О причинах ЧП ничего не сообщается.