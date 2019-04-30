Александр Головин – в заявке "Монако" на матч чемпионата Франции

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Ренн" на поле домашнего стадиона "Роазон Парк" сыграет с "Монако". Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

Помимо россиянина в заявку вошли еще 18 футболистов: голкиперы Диего Бенальо, Сейду Си оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Жорди Мбуола, Кевин Н’Дорам и нападающие Радмель Фалкао, Желсон Мартинш, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.

👉 Le groupe Rouge & Blanc retenu par Leonardo Jardim pour le 1er objectif de la semaine : Rennes, demain, au Roazhon Park pour la J3⃣4⃣ de L1 — #SRFCASM pic.twitter.com/qoMeNCSTFV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 апреля 2019 г.

"Монако" с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Ренн" расположился на 11-й строчке, имея в активе 43 очка. Матч состоится в среду, 1 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.