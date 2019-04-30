Сергей Карасев рассудит московское дерби ЦСКА – "Динамо"

В матче 23-го тура российской футбольной премьер-лиги состоится столичное дерби, в рамках которого ЦСКА 5 мая на поле "ВЭБ-Арены" сыграет с "Динамо". Главным арбитром этого противостояния назначен московский судья Сергей Карасев.

Помогать Карасеву будут лайнсмены Антон Кобзев и Илья Елеференко, резервным арбитром назначен Алексей Еськов, инспектор встречи Гаряфий Жафяров, делегат – Александр Сафонов.

Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи 27-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, в пятницу, 3 мая матч "Енисей" – "Анжи" рассудит Павел Кукуян (Сочи), а игру "Рубин" – "Оренбург" – Владимир Москалев (Воронеж)

В субботу, 4 мая, состоятся три встречи: Матч "Урал – "Спартак" обслужит Кирилл Левников (Санкт-Петербург), "Ахмат" – "Зенит" – Алексей Матюнин (Москва), "Арсенал" – "Локомотив" – Евгений Турбин (Дмитров).

А в воскресенье, 5 мая, кроме ЦСКА и "Динамо" сыграют: "Крылья Советов" – "Уфа" (Виталий Мешков из Дмитрова) и "Ростов" – "Краснодар" (Василий Казарцев из Санкт-Петербурга).