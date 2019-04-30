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30 апреля 201919:38

Россия отзывает посла из Белоруссии. Его заменит сенатор Мезенцев

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с поста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в комитете Государственной      думы по делам СНГ. Собеседник агентства уточнил, что об этом кадровом решении объявят в ближайшее время.

Новым послом станет сенатор Дмитрий Мезенцев, утверждает источник.

Напомним, Бабич приехал в Минск в августе 2018 года. За время своей работы в диппредставительстве он не раз вступал в полемику с руководством Белоруссии и подвергался критике со стороны МИД Республики.

Так, например, в марте 2019 года Михаил Бабич в интервью журналистам заявил, что Кремль не предлагал Белоруссии стать частью России, но может рассмотреть другие сценарии интеграции двух стран. Плюс Москва всегда готова помочь в случае, если независимости Республики будет угрожать опасность.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз рекомендовал Бабичу "проявить уважение и вникнуть в специфику страны, где он находится".

Дмитрий Мезенцев до 2012 года возглавлял Иркутскую область, потом два года занимал пост генерального секретаря ШОС, а с 2015 года вошел в Совет Федерации.

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