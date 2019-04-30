В Германии мужчина нашел эскизы Рихтера в мусорном баке

49-летний безработный из немецкого Кельна обнаружил в мусорном баке рядом с виллой знаменитого художника Герхарда Рихтера несколько его эскизов. Мужчина попытался вернуть 87-летнему мастеру его работы. И в итоге получил штраф в 3,2 тысячи евро, сообщает Deutsche Welle.

По словам безработного, эскизы высыпались из опрокинутых ветром мусорных баков у дома Рихтера. Представители художника никак не отреагировали на предложение немца вернуть мастеру рисунки.

Тогда немец в архив Рихтера, чтобы получить сертификат подлинности эскизов, а затем продать их аукционному дому.

В архиве подтвердили подлинность работ, однако выразили сомнения, что Рихтер действительно отнесся к собственным рисункам столь пренебрежительно.

"Даже выброшенные работы художника все равно принадлежат ему, поэтому никто, кроме самого автора, не имеют права их продавать", — отметил судья.

За попытку сбыть рисунки, стоимость которых оценили в 60 тысяч евро, немцу присудили штраф в 3,2 тысячи евро.

Сам художник на суде не присутствовал – в настоящий момент он борется с тяжелой болезнью. Впрочем, Рихтер передал через пресс-секретаря, что не требует наказания для мужчины, однако хотел бы, чтобы найденные немцем рисунки были уничтожены, как того хотел автор.