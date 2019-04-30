Джим Керри снялся в фильме о ежике Сонике

Опубликован трейлер нового фантастического фильма о персонаже компьютерных игр ежике Сонике ("Sonic the Hedgehog"). Главного отрицательного персонажа в картине, Доктора Роботника, сыграл Джим Керри, сообщает USA Today.

По сюжету фильма Соник попадает на Землю и находит друга в лице американца Тома Вачовски. Вслед за фантастическим зверем на планету прилетает, который хочет поймать Соника и с помощью его энергии захватить власть над миром.

Премьера в фильма "Соник" в России запланирована на 14 ноября.