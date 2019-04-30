В Тбилиси испугались байкеров из России

В Грузию не пустили российских байкеров. Это обычные туристы, которые планировали провести майские праздники в горах. Что так напугало Тбилиси? Это уже стало традицией. Канун майских праздников, российские байкеры и третьи страны, отказывающие последним во въезде.

КПП Верхний Ларс, с одной стороны — Северная Осетия РФ, с другой — национальный парк Казбеги, Грузия. Перед пограничным кордоном десятки мотоциклов, и их всадников, которые, увы, на ближайшие майские остались без запланированных каникул в стране вина и гор.

"Доехали до границы, и всех мотоциклистов в одну колонну начали формировать, никто ничего не говорил, ни паспорта не брали, ничего не брали. Потом взяли паспорта, где-то часов пять продержали на границе и без объяснения причин вернули паспорта, и сказали — вам отказано", — рассказывает Владимир Ковалев, мотоциклист.

Владимир один из немногих, кто отдыхать в Грузию на байке ехал компанией, он плюс друг с семьей. Официально же Грузия отказала во въезде якобы организованной колонне мотоциклистов, так же как в 2017 году не пустили в страну и участников мотоклуба "Ночные волки", планирующих провести праздничный заезд в честь Дня Победы, мотивируя отказ тем, что нахождение байкеров на территории Грузии не приемлемо для общества. Но сейчас никакой организованной колонны не было в принципе, так же, как и какого-либо организованного заезда. Мотоциклисты, получившие отворот-поворот, не то, что не двигались организованно, в принципе не были знакомы друг с другом.

"Колонны никакой не было! Колонну они сами сформировали. Ну как сформировали, сказали вот тут встаньте с правой стороны и стойте. Мы все остановились, и получилось, что мотоциклы действительно стоят в колонне, они выходили, фотографировали все это дело, мы подошли, спросили, ну что? Он ответил, что не в курсе, не отвечает на такие вопросы. Стойте, ждите", — вспоминает Борис Субботин, мотоциклист.

Паспорта у несостоявшихся туристов забрали лишь тогда, когда стоянка у границы почти полностью была заполнена мотоциклами. Никакого документа об отказе на въезд людям застрявшем в Верхнем Ларсе тоже не дали. Зато на официальном уровне, Грузия не впускает байкеров, не потому что им не рада, а потому что защищает их самих от провокаций.

"Это повод для этих фашиствующих молодчиков, вот этих, они тем самым получают повод для того, чтобы сгруппироваться выйти на улицы, перекрыть движение, кричать о том, что агрессоры приехали сюда со своей атрибутикой! Что продажная власть их пропускает", — считает Александр Чачиа, политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации.

Странное дело, чтобы избежать провокаций, на территорию не пускают именно россиян, вместо того, чтобы работать с радикально настроенной молодежью. Означает ли это, что Грузия расписывается в невозможности защитить своих гостей? Ответ на этот вопрос мы услышим едва ли. Зато абсолютно точно, с каждой такой ситуацией, туристический имидж страны неуклонно становится хуже.