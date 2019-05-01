Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Болельщики смогут приехать в Россию на матчи чемпионата Европы 2020 без виз, а по персонифицированной карте Fan ID. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Болельщики смогут въехать в Россию за 14 дней до даты проведения первого матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге вплоть до дня проведения последнего матча. Въезд осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность. Необходимое условие – наличие карты болельщиков Fan ID.

Чемпионат Европы 2020 пройдет сразу в 12 странах. Санкт-Петербург примет три встречи группового турнира и четвертьфинал.