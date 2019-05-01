Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья дала взятку в 6,5 миллиона долларов, чтобы их дочь поступила в Стэнфордский университет США.

По данным Wall Street Journal, в 2017 году родители девушки передали деньги Уильяму "Рику" Сингеру – предполагаемому создателю коррупционной схемы​​​. Он является основателем компании, которая специализируется на услугах по подготовке к поступлению в вузы.

За эти деньги Сингер подделал документы о том, что абитуриентка успешно занимается парусным спортом. Уже после зачисления он передал 500 тысяч долларов тренеру университетской команды.

Как сообщает РИА Новости, в апреле руководство Стэнфорда отчислило одного из студентов из-за подлога в его документах. Имя отчисленного не раскрывалось.

Таким же образом Сингер помог поступить другому абитуриенту в Йельский университет. Но здесь поступление обошлось дешевле – "всего" в 1,2 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что власти США раскрыли крупную коррупционную схему в престижных университетах – Йеле и Стэнфорде. В числе арестованных оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин. Всего обвинения были предъявлены 50 подозреваемым.