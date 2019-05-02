Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

Британский лоукостер составил список из 10 достопримечательностей Европы, которые разочаровали туристов. Опрос проводился среди 2000 англичан, побывавших в ЕС и рассказавших, что им не понравилось, передает РИА Новости.

Самое большое разочарование туристов — "Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи. Картина находится в Лувре, Париж. На втором месте оказался "Чекпойнт Чарли" – бывший пропускной пункт в Берлине, действовавший до падения Берлинской стены. Третье разочарование – это "Писающий мальчик" в Брюсселе.

Туристы также признались, что их разочаровало парижское кабаре "Мулен Руж". На пятом месте среди "скучных" достопримечательностей – копенгагенская скульптура "Русалочка". Замыкают список Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви (обе достопримечательности находятся в Риме), Лувр, Пизанская башня.