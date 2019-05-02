В России прокомментировали увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об увольнении министра обороны страны Гэвина Уильямсона в связи с утратой доверия, отметив, что Уильямсона давно пора было уволить.

На своей странице в социальной сети Facebook Мария Захарова написала, что уже давно утратила веру в способность Уильямсона занимать свою должность. По мнению Захаровой, решение об увольнении Гэвина Уильямсона было гениальным, правда, запоздавшим.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков отметил, что обстоятельства отставки Уильямсона свидетельствуют о том, что министр "полностью провалился". "Невелика потеря", — говорит парламентарий на своей странице в Twitter.

Глава Минобороны Британии Уильямсон отправлен Мэй в отставку в связи «с утратой веры в его способность занимать пост». Т.е. полностью провалился. Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 мая 2019 г.

Пушков отметил, что на посту министра обороны Великобритании Уильямсон был заметен лишь своими нападками на Россию. При этом он, по мнению Пушкова, "исповедовал примитивно-агрессивный стиль". "Подобных людей в Лондоне "пруд пруди", — цитирует слова Пушкова РИА Новости.

Вечером 1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила об отставке Гэвина Уильямсона в связи с утечкой служебной информации с заседания Совета национальной безопасности страны. При этом сам Уильямсон категорически отрицает причастность к разглашению служебной информации. Как он считает, расследование подтвердит его позицию.

На пост министра обороны Великобритании назначена Пенни Мордонт, которая ранее занимала должность руководителя министерства по международному развитию. Мордонт продолжит свою работу в качестве министра по делам женщин и равенства.