Армия Израиля обстреляла цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих шаров

В ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательной смесью военные Израиля нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщают представители пресс-службы Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

Как отмечается в заявлении, ВВС Израиля нанесли авиаудары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательной смесью, который ранее был осуществлен с территории сектора Газа в сторону Израиля.

В конце апреля текущего года Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, которые позволяют засекать и перехватывать воздушные шары и змеи с прикрепленными горящими предметами на границе с сектором Газа, передает ТАСС.

Палестинские радикалы начали запуск по воздуху горящих предметов в сторону Израиля в процессе массовых выступлений на границе Газы, которые начались в марте 2018 года. Израиль называет эту деятельность террористической. В результате нее жертв нет, но нанесенный ущерб исчисляется миллионами долларов.