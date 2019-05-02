Середняк чемпионата Франции поиздевался над достижением Месси

Французский клуб "Ним" решил подколоть нападающего "Барселоны" Лионеля Месси после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Встреча благодаря дублю Месси завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Теперь на его счету 600 мячей за "Барсу".

В своем клубном Twitter-аккаунте "Ним" пошутил над форвардом "сине-гранатовых": "600 голов и ни одного в наши ворота".

600 buts et toujours 0 contre nous 🙄https://t.co/Ss2KiEghKn — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 мая 2019 г.

"Ним" выступает в Лиге 1 – высшем дивизионе чемпионата Франции. После 34 туров он с 46 баллами занимает девятую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на 18 очков.

В предыдущий раз клуб из одноименного французского городка принимал участие в еврокубках в сезоне 1996/97. Тогда "Ним" добрался до 1/8 финала Кубка обладателей кубков, проиграв по сумме двух матчей шведской команде АИК.