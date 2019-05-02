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2 мая 201911:06

Унаи Эмери: Лига Европы – большая мотивация для "Арсенала"

EPA

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери накануне первого полуфинального матча Лиги Европы против испанской "Валенсии" поделился целями клуба на текущий розыгрыш турнира. Специалист признался, что его подопечные серьезно мотивированы.

"У "Арсенала" большие цели в этом турнире и серьезная мотивация, — приводит слова Эмери Спорт24.Ru со ссылкой на пресс-службу УЕФА. – На старте сезона мы понимали, что финишировать в четверке лучших команд премьер-лиги будет тяжело и мы продолжим бороться за место в Топ-4 без оглядки на таблицу. Лига Европы же для нас – это большая мотивация".

Напомним, что первый полуфинальный матч между "Арсеналом" и "Валенсией" состоится 2 мая на домашнем стадионе "канониров" "Эмирейтс". Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Валенсии 9 мая.

Во второй полуфинальной встрече сыграют лондонский "Челси" и немецкий "Айнтрахт".

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