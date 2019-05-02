В Новом Уренгое дебошир устроил поножовщину в торговом центре

Накануне вечером, 1 мая, посетитель новоуренгойского торгово-развлекательного центра повздорил в очереди, схватился на нож и тяжело ранил двух мужчин, пытающихся отнять у него оружие.

По словам очевидцев, дебошир вел себя неадекватно, приставал к окружающим и угрожал людям, стоящим в очереди. В ответ на замечание сотрудника торгового центра нарушитель перешел в рукопашную, а когда драку попыталась разнять группа мужчин, достал нож.

До того, как его задержали, дебошир в попытке скрыться тяжело ранил двух своих преследователей, а также нанес несколько порезов случайным очевидцам.

Не смотря на отчаянное сопротивление, посетители торгового центра его задержали и сдали в руки полицейских. Нарушителем общественного спокойствия стал 20-летний Абдулла Маджидов. О причинах его поступка пока что не сообщается.

В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе охранник торгового центра. Двое мужчин, пытавшихся остановить дебошира, в тяжелом состоянии находятся в реанимации.