Юбилейный рейс: "Седов" легко справился со всеми испытаниями

В Калининград вернулся барк "Седов" — одно из самых больших в мире учебных парусных судов. Это был его сотый рейс, однако он прошел не по плану. Корабль не смог зайти в порты Эстонии и Польши, чтобы пополнить запасы продовольствия, а все оттого, что на его борту находились курсанты из Крыма.

В этом сотом учебном рейсе знаменитый барк "Седов" преодолел две тысячи морских миль и большую часть — под парусами, а не на винтах. 112 курсантов рыбопромысловых вузов из Калининграда, Астрахани, Керчи прошли на его борту свою первую морскую практику.

"Мы поднимались на реи и поднимали сами реи при помощи фалов, распускали и ставили паруса. Мы покоряли высоту 58 метров. Страховка и уверенность в себе есть", — сказал Павел Дергач — курсант КГМТУ.

"Подъем на рею – это мои самые лучшие ощущения, это очень круто. Ты проверяешь свою силу воли", — поделился впечатлениями Андрей Мишенко — курсант КГМТУ.

Но в такие нештатные ситуации, как в этом юбилейном рейсе, старинный парусник, обошедший большую часть Европы, еще не попадал. Пренебрегая правилами гостеприимства и морскими традициями, власти Эстонии, а вслед за ними и Польши неожиданно запретили ему заходить в свои территориальные воды. Официальный Таллин, в порту которого "Седова" с нетерпением ожидали местные жители и туристы, объявил о том, что не пустит российский барк из-за присутствия на его борту курсантов из Крыма.

Кадры любительского видео, снятые на "Седове" жителями Таллина год назад. Хорошо видно, какие очереди выстраиваются у трапа парусника, сотни посетителей хотят попасть на барк, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое парусное судно.

Команда "Седова" готова была и в этом рейсе открыть борт для гостей, тем более что этот визит был организован по приглашению Департамента культуры Таллина, но вместо этого судну пришлось стоять на рейде, не имея возможности даже просто пополнить запасы пресной воды и топлива. Но запрет не повлиял на морскую практику курсантов.

"То, что мы не зашли, ничего страшного, больше времени в море провели. Это очень здорово. Хотелось, конечно, больше увидеть иностранных портов, но самое интересное происходит не в портах, а в море", — отметила Лиза Коломейцева — курсант КГМТУ.

В Германии российский парусник и курсантов встретили радушно.

В рейсе курсанты встретились с другим легендарный парусником – "Крузенштерном" — и поприветствовали друг друга. А еще "Седов" попал в сильный шторм, но легко справился с испытанием.

В этом сезоне "Седову" предстоит совершить еще два учебных рейса, а в конце года он отправится в кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды, и частично повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды Беллинсгаузена и Лазарева.