На Дальнем Востоке продолжают бушевать лесные пожары

В России за сутки потушили около 120 лесных пожаров площадью более десяти с половиной тысяч гектаров. Но ещё свыше 40 тысяч гектаров продолжают гореть. Об этом сообщили в Авиалесоохране. Самые крупные очаги — в Амурской области, Забайкалье и в Хабаровском крае.

Там активно задействована авиация, сообщает телеканал "Россия 24". В Забайкальском крае самолёты Бе-200 не допустили распространение огня до села в Петровск-Забайкальском районе. Экипажи двух самолётов-амфибий сбросили более 20 тонн воды на кромки ландшафтных пожаров. Такая техника позволяет быстро и эффективно остановить пламя и не дать ему приблизиться к населённым пунктам.