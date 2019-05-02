Австралийка заплатила своей жизнью за глупый спор с подругой

В четверг самым обсуждаемым видео в Интернете стал ролик с участием двух девушек из Австралии. Они решили на спор выехать на встречную полосу движения и ехать на полной скорости по прямой.

Как потом выяснилось — были уверены, что встречные машины успеют повернуть. Не успели. В итоге — лобовое столкновение, девушка за рулем погибла на месте. Её подруга, которая снимала всё это на телефон, попала в больницу с тяжелыми травмами, отмечает телеканал "Россия 24". Как и двое мужчин из встречного автомобиля.