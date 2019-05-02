Миссисипи вышла из берегов

Сильное наводнение в американском штате Айова. Временная дамба не выдержала натиск Миссисипи. Жителей многих населенных пунктов спасали на лодках. Мало того — специалисты прогнозируют подъем уровня воды в этой реке до рекордного уровня. Наводнение ожидается в десяти штатах, сообщает телеканал "Росссия 24".