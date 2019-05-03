Поклонники SW скорбят: скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку

На 75 году жизни скончался актер Питер Мейхью, чье имя навсегда будет связано с ролью Чубакки в саге "Звездные войны".

Это печальное событие произошло 30 апреля в его доме в Техасе в окружении семьи. Но поклонникам фильма и общественности только сейчас стало известно об этом.

Мейхью обладал уникальным для актера ростом – 218 см. Но есть информация, что на самом деле он был на три сантиметра выше.

Считается, что именно рост решил судьбу актера в легендарной картине. По словам режиссера саги Джорджа Лукаса, все, что пришлось сделать Мейхью, чтобы получить роль Чубакки, — просто встать в полный рост.

Мейхью играл Чубакку с 1977 года. Он появился во всех оригинальных эпизодах и в "Мести ситхов" в 2005 году. Последний раз он надел костюм 200-летнего вуки в 2015 году для "Пробуждения силы".

До съемок в кино Питер Мейхью работал фельдшером в больнице при Королевском колледже в Лондоне. Англичанин от рождения в 2005 году актер получает гражданство США.

В 2013 году Мейхью перенес операцию на коленях, но после стал ходить с палочкой. В 2018 году актеру прооперировали позвоночник. Тогда он сообщал своим поклонникам, что выздоравливает.