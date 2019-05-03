Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году

Центральный банк России лидирует по количеству приобретенного золота в первом квартале 2019 года на фоне стремления уменьшить зависимость от американского доллара. Стоимость золота в резервах на конец года достигла 86,9 млрд долларов.

По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале этого года Россия закупила 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн (19% общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота, передает РИА Новости.

Среди покупателей золота в этом году остались Казахстан, Турция и Индия, свои резервы также пополнили Китай, Эквадор, Катар и Колумбия.

Покупка драгоценного металла (эти меры начали приниматься Россией несколько лет назад) — стратегия на случай введения жестких санкций со стороны США. В отличие от активов на счетах золотые слитки невозможно арестовать.

При управлении резервами ЦБ ведет политику диверсификации, объясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Целью, по ее словам, является обеспечить сохранность резервов в условиях рисков — геополитических, экономических и финансовых.

