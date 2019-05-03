Матчем в Казани стартует плей-офф Единой баскетбольной лиги ВТБ

В пятницу матчем между казанским УНИКСом и таллинским "Калевом" начинается плей-офф в Единой лиге ВТБ. Первый матч серии до трех побед пройдет в Казани.

Сильнейший баскетбольный клуб России ЦСКА сыграет с "Нижним Новгородом". Соперником "Химок" стала "Астана" из Казахстана. Еще одну пару образовали "краснодарский Локомотив-Кубань" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Фаворитом считается ЦСКА, неизменно становившийся победителем предыдущих девяти розыгрышей. Армейцы выиграли регулярный чемпионат и теперь готовы побороться за свое десятое золото.