Зеленскому напомнили, что объединяет РФ и Украину помимо границы

Многовековая общая история, совместная борьба против врагов, общая культура и тесные семейно-родственные связи — вот что объединяет российский и украинский народы и о чем непозволительно забывать. Такую точку зрения высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова Владимира Зеленского об общности России и Украины. Ранее новоизбранный украинский президент на своей странице в Facebook написал: единственное, что объединяет Россию и Украину — это государственная граница длиной 2,3 тысячи километров.

Фикс считает, что такая точка зрения Зеленского вызвана его молодостью — слова политика приводит РИА Новости. К тому же, Зеленский слишком мало пробыл в качестве избранного президента, чтобы делать такие заявления.

В российском парламенте призвали Зеленского "не начинать карьеру с лицемерия". Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал не делать первые шаги в карьере президента "с вранья, лжи и лицемерия". По мнению парламентария, заявление Зеленского вызвано лишь незнанием истории и пробелами в школьном образовании. А также выразил надежду на то, что политику рано или поздно станет стыдно за эти слова.