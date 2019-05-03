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3 мая 201912:41

Сборная Украины по футболу избежала технического поражения

EPA

Контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных играх Евро-2020 с командами Португалии и Люксембурга. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ранее соперники украинских футболистов по группе подали протесты на появление в составе желто-синих бразильского нападающего, который, по их мнению, нарушил правила натурализации. Сборной Украине грозили два технических поражения, если бы была доказана вина Мораеса.

Напомним, что украинцы сыграли вничью с португальцами (0:0) и взяли верх над Люксембургом со счетом 2:1. В обеих встречах принял участие бразильский форвард.

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