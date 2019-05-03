Китаянка погибла во время фотосессии у Невы

Китайская туристка утонула в Неве во время фотографирования на фоне достопримечательностей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

Трагедия случилась около 11 утра в пятницу возле Дворцового моста. Туристка поскользнулась и упала в реку. Соотечественник туристки, фотографировавший ее, бросился на помощь. Однако спасти удалось только его. Через шесть часов водолазам удалось найти тело утонувшей.

Китайский турист госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Об инциденте извещено китайское консульство в северной столице.