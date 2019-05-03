В уральского стрелка попали рикошетом, у него нашли карабин и пистолеты

По факту стрельбы из многоэтажки в Каменск-Уральском полиция возбудила уголовное дело.

По данным областного главка МВД, ранним утром в пятницу в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на Советской улице слышны подозрительные хлопки. Полиция прибыла на место. Правоохранители нашли гильзы и установили квартиру, из которой предположительно велась стрельба.

Хозяин квартиры на уговоры полицейских не поддался. Был произведен предупредительный выстрел, но в результате рикошета мужчина получил телесные повреждения. Его отвезли в травмпункт.

При обыске в его квартире нашли гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, охотничий карабин и патроны, передает РИА Новости.