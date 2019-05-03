Мини-футбол. Клуб КПРФ взял верх над "Сибиряком" в первом матче четвертьфинала

Московский клуб КПРФ с победы стартовал на четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата России по мини-футболу. В первой игре серии против новосибирского "Сибиряка" "коммунисты" оказались сильнее соперника со счетом 6:3.

В других стартовых поединках четвертьфиналов были зафиксированы следующие результаты: "Синара" (Екатеринбург) – "Динамо" (Самара) – 3:1, "Тюмень" – "Норильский никель" – 3:5, "Газпром-Югра" (Югорск) – "Новая генерация" (Сыктывкар) – 3:5.