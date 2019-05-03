Огненное ДТП на Кубани: виновник выехал на встречку

Пять человек погибли в ДТП на Кубани, еще двое были госпитализированы. Авария произошла в пятницу вечером, когда столкнулись и загорелись две легковых машины.

По предварительной информации, водитель одной из них, совершая обгон в неположенном месте, выехал на встречную полосу, уточняет "Россия 24".