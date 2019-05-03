США закрутили ещё одну гайку санкций против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и его коллега помощник Госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд уверены, что для усиления дальнейшего давления на Иран следует ввести ещё ряд ограничений.

"Иран не может иметь никакого пути к созданию ядерного оружия", — пояснил Хук, говоря о том, что США больше не будут делать исключений из своих же санкций. В администрации Трампа намерены включить в их число запрет на поставки излишков тяжёлой воды, получаемой в иранских исследовательских центрах, заказчикам в Омане.

Также, по словам Хука, Вашингтон запрещает Тегерану обменивать обагащённый уран на концентрат, получаемый во время обработки урановой руды.

Форд, в свою очередь, уточнил, что в режиме санкций сохраняются некоторые исключения, которые в частности касаются атомной электростанции "Бушер", а также ряда объектов в Араке и Фордо. Однако, срок действия исключений из санкций сокращается с полугода до трёх месяцев.