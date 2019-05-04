"Эвертон" переиграл "Бернли" в матче чемпионата Англии

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Эвертон" на поле домашнего стадиона "Гудисон Парк" в Ливерпуле обыграл "Бернли" со счетом 2:0. "Ириски" одержали третью победу в последних пяти играх чемпионата Англии.

Счет в матче на 17-й минуте открыл защитник гостевой команды Бен Ми, записавший на свой счет автогол, а также на 20-й минуте отличился защитник хозяев поля Шеймус Коулман.

"Эвертон" с 53 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице, а "Бернли", потерпевший второе поражение кряду, расположился на 15-й строчке, имея в активе 40 очков. В следующем туре "ириски" 12 мая на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", а "бордовые" в тот же день примут "Арсенал".