Жертвами супертайфуна "Фани" стали уже 8 человек

В Индии число жертв удара мощнейшего циклона "Фани", который обрушился на восточный штат Одиша, возросло до восьми. Ранее сообщалось о трех погибших.

Супертайфун "Фани" пришел к берегам Индии со стороны Бенгальского залива, в настоящее время он движется в северо-восточном направлении по побережью Индостана, пересекая штат Западная Бенгалия и затронув город Харагпур, передает ТАСС.

Ранее власти штата Одиша эвакуировали более миллиона человек, которых поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. На востоке страны были отменены 220 поездов, в городе Бхубанешвар закрыт аэропорт, до вечера субботы, 4 мая, приостановлены полеты из аэропорта Калькутты.

Циклон "Фани" стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Атмосферное явления несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 километров в час. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек.