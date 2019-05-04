Димитрис Итудис: знаем какие трудности ждут нас в игре с "Нижним Новгородом"

В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА на домашней площадке сыграет с "Нижним Новгородом". Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с нижегородцами.

"Прежде всего, поздравляю все восемь команд, вышедших в плей-офф Лиги ВТБ, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – "Нижний" – очень боевая команда, молодая и амбициозная, обладающая хорошим тренером и сражающаяся до конца. Для нас это отличная серия, мы готовимся к первому матчу и знаем все трудности, которые ждут впереди".

Итудис рассказал о подготовке к игре с "Нижним Новгородом": "у нас было четыре хорошие тренировки, плюс индивидуальная работа по физподготовке. Игроки в порядке. К сожалению, нам будет не хватать Нандо, он не тренируется, и это минус".

Напомним, матч ЦСКА – "Нижний Новгород" состоится в субботу, 4 апреля и начнется в 13:00 по московскому времени.